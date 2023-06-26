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НовостиПолитика26 июня 2023 19:21

Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа

Президент Белоруссии принял участие в мирном урегулировании ситуации с ЧВК "Вагнер"
Дарья ЧИПУРНАЯ
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении в Кремле 26 июня 2023 года выразил слова благодарности главе Белоруссии Александру Лукашенко в оказанной помощи по мирному урегулированию ситуации с попыткой военного мятежа в РФ.

- Признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации, — сказал Путин в своем пятиминутном обращении из Кремля.

Напомним, в минувшую субботу, 24 июня, глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пытался устроить военный мятеж на территории РФ, но безуспешно. По итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были остановлены и отведены колонны вагнеровцев.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию обращения Владимира Путина из Кремля 26 июня 2023 года.