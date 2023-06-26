Появилось видео совещания Путина с представителями силовых ведомств

Путин поблагодарил силовиков за действия в ходе сложившейся в выходные ситуации. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел совещание с главами силовых структур в понедельник 26 июня. Стенограмма опубликована на официальном сайте Кремля, она доступна здесь. В Telegram-канале пресс-службы Кремля появилось соответствующее видео.

Владимир Путин поблагодарил силовиков за работу в ходе произошедшей в выходные ситуации и предложил проанализировать события и обсудить дальнейшие действия.

- Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране, - сказал президент.

Ранее сегодня, 26 июня, в 22:10 по московскому времени Владимир Путин выступил с обращением из Кремля к российским гражданам и бойцам ЧВК «Вагнер».

Путин поблагодарил солдат «Вагнера», остановившихся у последней черты.

Также Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за участие в мирном урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер».

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