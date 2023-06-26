Песков опроверг приписанное ему заявление о судьбоносности обращения Путина 26 июня

Дмитрий Песков назвал фейком приписанные ему слова о том, что выступление Путина в понедельник 26 июня будет судьбоносным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приписанные официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову слова о якобы судьбоносности заявления, которое президент России Владимир Путин сделает в понедельник 26 июня, являются фейком. Об этом заявил сам Песков в беседе с РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина указал средствам массовой информации, распространившим фейковую информацию, на непрофессионализм.

«Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», - сказал Дмитрий Песков.

Ранее сегодня, 26 июня, в 22:10 по московскому времени Владимир Путин выступил с обращением из Кремля к российским гражданам и бойцам ЧВК «Вагнер».

Президент поблагодарил граждан РФ за выдержку, сплоченность и патриотизм после подавленного военного мятежа в стране.

Также Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств и поблагодарил их за проделанную работу по урегулированию ситуации, сложившейся 24-25 июня 2023 года.

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