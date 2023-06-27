В ЛНР автомобиль с четырьмя рыбаками подорвался на неизвестном взрывном устройстве

В ЛНР один человек погиб, трое пострадали при взрыве автомобиля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике автомобиль с людьми подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Инцидент произошел в понедельник 26 июня на территории Славяносербского муниципального округа ЛНР недалеко от поселка Трехизбенка, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«На неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находилось 4 человека», - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В МЧС уточнили, что все четверо – мужчины, которые ехали на рыбалку. Один из них погиб, трое госпитализированы.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в республике каждый день погибают мирные жители из-за обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов, близких к линии соприкосновения.

Тем временем в Ревде из-за взрыва холодильника мастеру оторвало часть руки. Из торгового центра, где произошло ЧП, эвакуировались 250 человек.