CBS: миллиардер Краун разбился на гоночной трассе в Колорадо

Миллиадер разбился насмерть в свой семидесятый день рождения. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский миллиардер Джеймс Краун разбился на гоночной трассе в Колорадо. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на офис коронера округа.

Сообщается, что бизнесмен из Чикаго не справился с управлением гоночным автомобилем и врезался в ограждение. Это произошло в автоспортивном парке Аспен в Вуди-Крик 25 июня, уточняет телеканал. В этот день миллиардер отмечал свой семидесятый день рождения.

Ранее сообщалось, что на месте крушения «Титаника» взорвался батискаф с людьми. В списке погибших туристов числится 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который ранее успед слетать в космос, а также совершить самую быструю кругосветку в мире. На борту также был миллиардер химпромышленности 48-летний Шахзаде Давуд со своим 19-летним сыном Сулейманом.

Напомним, в 2021 году миллиардер Петр Келлнер, самый богатый человек Чехии, погиб при крушении вертолёта на Аляске.