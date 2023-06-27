Слуцкий: ЛДПР призывает создать в России армию из семи миллионов контрактников

Леонид Слуцкий Фото: ТАСС

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в РФ контрактную армию численностью не менее семи миллионов человек, включая военнослужащих и гражданский персонал. Об этом он написал в своем Telеrgram-канале, подчеркнул, что партия продолжит настаивать на таком варианте организации российской армии.

При этом Слуцкий выразил мнение, что у России не существует необходимости в частных военных компаниях или аналогичных структурах.

«Мы избежали большой крови. Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее семи миллионов военнослужащих и гражданского персонала. Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны», - написал Слуцкий.

Политик также призвал не замалчивать существующие в российских Вооруженных силах проблемы.

Ранее Минобороны России выпустило рекламный ролик, в котором объяснило преимущество службы в армии по контракту.

Тем временем президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту осужденных, а также ограниченно годных в период мобилизации и военного положения.