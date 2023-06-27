В эмиратском Арджмане произошел мощный пожар в высотном здании

В ОАЭ горит жилой небоскреб. Фото: скриншот видео из социальных сетей.

На севере ОАЭ в городе Аджман огонь охватил жилой небоскреб. Видео мощного пожара публикуют очевидцы в социальных сетях. Пожар случился в жилом комплексе, состоящем из двенадцати 36-этажных зданий.

Пока не сообщается о жертвах или пострадавших в результате пожара.

Команды пожарных борются с огнем, пишет издание «Имарат аль-яум». Сообщается, что в регионе стоит экстремальная жара, даже ночью столбик термометра показывает более 35 градусов со знаком «плюс».

В 2016 году в этом комплексе уже был серьезный пожар, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что в Воронеже произошел самый сложный пожар за 30 лет. Спасатели рассказали о тушении нефтебазы. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, два человека погибли из-за пожара в жилом многоэтажном доме в подмосковном Королеве. Один из погибших - сотрудник пожарно-спасательной части №80 по городу Королев, который пытался эвакуировать из очага пожара мужчину и до последнего прикрывал его собой от огня.

Тем временем в Ростовском зоопарке спасали ежей, шиншилл, и мелких кроликов. Зоопарк загорелся в свой 96 день рождения.