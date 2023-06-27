Илон Маск выразил тревогу из-за возможной «американизации» украинского конфликта

Илон Маск выразил обеспокоенность потенциальным втягиванием США в украинский конфликт. Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск выразил тревогу из-за возможности втягивания США в украинский конфликт. Он оставил комментарий с одним словом «Тревожно!» под публикацией в Twitter предпринимателя з США Дэвида Сакса, в которой тот описывает сценарий возможной «американизации» конфликта.

Сакс допустил, что резолюция сенаторов Грэма и Блюменталя о гарантиях НАТО для Киева в случае уничтожения ядерного объекта на территории Украины может спровоцировать разрушение Запорожской АЭС с последующим «рефлекторным» обвинением в этом России и последующей «американизации» конфликта.

Ранее Илон Маск двумя словами обрушил надежды Запада на победу Украины.

Напомним, ранее миллиардер Илон Маск озвучил условия мира между Россией и Украиной, которые не понравились Киеву.

Также сообщалось, что профессор Владимир Кузнецов назвал страшные последствия катастрофы на Запорожской АЭС: в Зону отчуждения могут попасть несколько стран.