Зампостпреда России при ООН Заболоцкая: США навязчиво пытаются вербовать российских дипломатов

Зампостпреда России при ООН заявила о навязчивых попытках вербовки со стороны спецслужб США. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты применяют навязчивые вербовочные подходы по отношению к российским дипломатам. Об этом заявила зампостпреда Российской Федерации при ООН Мария Заболоцкая.

Заболоцкая отметила, что сотрудники спецслужб США пытаются вступить в контакт с российскими дипломатами «на улице и в аэропорту», а также используют контекстную рекламу на различных интернет-площадках и в соцсетях для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР. Зампостпреда расценила эти действия как попытки психологического давления на российский дипломатов.

«Агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно. В таких условиях должны работать дипломаты при ООН», - цитирует Заболоцкую РИА Новости.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал наглым поведение спецслужб США по отношению к российским дипломатам и заявил, что у Москвы есть сведения об угрозах сотрудникам российского диппредставительства.