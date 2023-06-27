FP: Западная артиллерия на Украине выходит из строя из-за износа

Западное артиллерийское оружие, предоставленное Киеву, выходит из строя из-за износа. Фото: REUTERS

Предоставленные Киеву западные артиллерийские орудия все чаще выходят из строя из-за износа. Об этом пишет издание Foreign Policy. Кроме того, ВСУ сталкиваются с проблемой нехватки боеприпасов для артиллерии.

Сообщается, что в связи с этим группа конгрессменов предложила предоставить Украине кассетные боеприпасы. С таким предложением конгрессмены вышли к президенту США Джо Байдену.

Кассетные боеприпасы способны разбрасывать по полю боя до 88 бомб. Эти бомбы долго сохраняют способность убивать и калечить мирных жителей даже после окончания боевых действий, уточняет издание.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Киев не получит от Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия 500 км, несмотря на направленный Германии запрос.

Ранее сообщалось, что военная техника, предоставленная Западом, не спасает украинские вооруженные формирования от поражений. Американский обозреватель Филлипс О’Брайен объяснил это высокой эффективностью российского оружия.