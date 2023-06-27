Польский демограф Драбинский предрек Украине вымирание

В Польше предрекли Украине вымирание из-за демографических проблем. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Демографическая ситуация на Украине может привести к краху ее как государства. Такое заявление сделал польский демограф Ариэль Драбинский в интервью порталу Onet.pl.

Драбинский обратил внимание на то, что киевские власти отказались от публикации актуальной статистики по количеству умерших от естественных причин и родившихся за последние годы. При этом после начала спецоперации из Украины выехали 8 миллионов человек. По мнению эксперта, население Украины составляет не более 30 миллионов человек.

«Есть три демографических сценария для Украины: плохой, очень плохой и драматический. Других нет. Плохой сценарий — это 30 миллионов человек, о которых мы говорили до этого. Очень плохой — 25 миллионов человек, а драматичный – 20 миллионов человек через несколько лет после конфликта», - сказал демограф, отметив, что большинство уехавших за пределы Украины, скорее всего, не вернутся в страну.

Тем временем ООН в шоке: беженцы с Украины чаще всего бегут за счастьем и спасением в «страну-агрессор». «Комсомолка» разбирается, почему большинство жителей Украины предпочитают Россию, а не Польшу или Германию.

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