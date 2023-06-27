Бывший американский разведчик Риттер назвал победу России в украинском конфликте неизбежной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-разведчик Скотт Риттер назвал победу России в украинском конфликте неизбежной. Эксперт объяснил, что это связано с вопросом выживания Российской Федерации.

Предоставленные Киеву западные артиллерийские орудия все чаще выходят из строя из-за износа. Об этом пишет издание Foreign Policy. Кроме того, ВСУ сталкиваются с проблемой нехватки боеприпасов для артиллерии.

Соединенные Штаты применяют навязчивые вербовочные подходы по отношению к российским дипломатам. Об этом заявила зампостпреда Российской Федерации при ООН Мария Заболоцкая. Речь идет о попытках вступить в контакт с российскими дипломатами «на улице и в аэропорту» и демонстрации призывов сотрудничать с ФБР в сети. Зампостпреда расценила эти действия как попытки психологического давления на российских дипломатов.

Илон Маск выразил тревогу из-за возможной «американизации» украинского конфликта. Миллиардера обеспокоило предположение бизнесмена Сакса о возможности втягивания США в конфликт в случае разрушения ЗАЭС.

Новые параметры индексации пенсии разработало Минтруда. Речь идет о страховой пенсии для неработающих пенсионеров. Сообщается, что в 2025-2026 годах индексация пенсии будет проводиться два раза в течение года. В результате всех этих корректировок средний размер пенсии достигнет 25 690 рублей.

Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Самарской области. Также сообщается о шестерых пострадавших, которые госпитализированы.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в РФ контрактную армию численностью не менее семи миллионов человек, включая военнослужащих и гражданский персонал.

Американский миллиардер Краун разбился на гоночной трассе в Колорадо. Бизнесмен в свой день рождения не справился с управлением и врезался в ограждение.

В мессенджере Telegram в начале июля появится функция Stories. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. По словам Дурова, изначально администрация мессенджера была против добавления этой функции, так как stories уже есть в большинстве мессенджеров и социальных сетей, но решила пойти навстречу просьбам пользователей.

В Москве избили режиссера Сергея Попова. Это произошло на юге столицы, на Варшавском шоссе, в понедельник 26 июня. 49-летний режиссер, известный в том числе по криминальным сериалам «Мент в законе», «Мосгаз», «Выхожу тебя искать» и другим, получил травму головы и был госпитализирован.