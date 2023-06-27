Депутаты Госдумы предложили отменить НДФЛ для ряда россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной Думы РФ от ЛДПР предложили отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, заработок которых не превышает 30 тысяч рублей в месяц. Законопроект по данному вопросу собираются внести на рассмотрение во вторник, 27 июля.

Как передает ТАСС, предложение заключается в изменении закона «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» для внедрения поправок, позволяющих установить для российских граждан, чей ежемесячный заработок не выше 30 тысяч рублей, нулевую ставку НДФЛ.

Как считают авторы данного законопроекта, такие меры помогут гражданам с небольшой зарплатой улучшить свой уровень жизни, поскольку они получат возможность сберечь больше денег.

Напомним, на прошлой неделе Госдума РФ одобрила законопроект о ставке НДФЛ в 13-15% для работающих за границей россиян. Как писал сайт KP.RU, при принятии данного закона изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года.