Видео подрыва американского бронемобиля Oshkosh в зоне СВО показало Минобороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ опубликовало видео подрыва американского бронемобиля Oshkosh в зоне специальной военной операции.

Сообщается, что тяжелая машина украинских войск иностранного производства подорвалась на мине на Южно-Донецком направлении, после чего был нарушен строй колонны, а техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попадала в ловушку.

Стрелок-штурмовик 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Лаврик заявил, что после взрыва экипаж бронемобиля разбежался.

Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов помог вытащить бронемобиль и изучил машину. Как заявил военный, электрооборудование в Oshkosh перестает запускаться при осколочных попаданиях. Трофейную технику российские войска намерены либо использовать для своих нужд, либо отправить для дальнейшего изучения.

Напомним, накануне Минобороны опубликовало видео уничтожения укрепрайона украинских войск. Вооружение и боеприпасы ВСУ были полностью уничтожены.