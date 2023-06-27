InfoBRICS: Польша провоцирует ссору с Германией ради геополитических амбиций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследователь Уриэль Араужо в статье для издания InfoBRICS заявил, что Польша провоцирует ссору с Германией. Делает это она, по его мнению, для того, чтобы реализовать свои геополитические амбиции в Европе.

Араужо отмечает, что кампания Польши против Германии усиливается, а «обиды» Варшавы из-за Второй мировой войны становятся «оружием».

«Поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте», - считает исследователь.

Такое стремление Варшавы, по словам Араужо, кажется Берлину «ироничным», потому что такие страны, как Польши, получили возможность развиваться благодаря существенному вкладу ФРГ в европейский бюджет.

Исследователь добавляет, что Польша на протяжении многих лет преследует исключительно свои интересы.

«В любом случае, польско-немецкая и внутриевропейская напряженность, по всей вероятности, будет продолжать нарастать, потому что польское правительство использует антигерманские настроения, как оно поступает и с русофобией, в своем переписывании истории», - резюмировал Араужо.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что министерство иностранных дел Польши опубликовало полный список требований к Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Так, Варшава оценила убытки от действий в Берлина в 6,2 трлн злотых или 1,3 трлн долларов и желает репараций в аналогичном объеме.

Польша также потребовала вернуть похищенные культурные ценности, активы польских госбанков и погасить долги, которые образовались в результате деятельности кредитных касс, финансировавших фашистов.