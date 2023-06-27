ВСУ применили химические боеприпасы в зоне спецоперации

Марочко: ВСУ ударили химическими боеприпасами по российским позициям под Соледаром Фото: REUTERS

Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко во вторник, 27 июня, сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар химическими боеприпасами по позициям российских войск на Донецком направлении.

«ВСУ нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, при детонации таких боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение на коже, а при вдыхании люди теряют сознание. Какое именно отравляющее вещество применили украинские военные, сейчас уточняют специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что страны Запада испытывают на украинских военных биологические препараты, под действием которых солдаты идут в наступление. По словам Алаудинова, украинские военнослужащие после того, как действие препаратов заканчивается, сдаются в плен.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что Вооруженные силы Украины снизили активность и занимаются перегруппировкой. По его словам, после проведения активных боевых действий в течении 16 дней противник понес существенные потери.