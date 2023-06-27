Женщина отказалась от алкоголя на три года: результат поразил пользователей Сети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользовательница с ником picklesarelife1, отказавшись от алкоголя, показала на Reddit, как изменилась ее внешность за три года. Ее публикация собрала свыше 40 тысяч лайков.

Женщина представила два фото. На первом, по ее словам, можно увидеть пик ее алкогольной зависимости. На фотографии picklesarelife1 запечатлена во время видеозвонка. При этом у нее розоватый цвет лица, а также рассеянный взгляд.

На втором снимке, который был сделан через три года после отказа от алкоголя, у женщины более свежий цвет кожи и ясный взгляд, а какие-либо отеки отсутствуют. «Я улыбаюсь при мысли о том, что у моего сына теперь мама со второго фото», - подписала свои фотографии автор поста.

В комментариях пользователи отметили, что picklesarelife1 стала выглядеть моложе. «Скажу от лица всех сыновей, чьи матери так и не расстались с бутылкой. Спасибо», написал один из комментаторов.

«Я уже пятый день без алкоголя. В этот раз у меня получится. Ты молодец!» - отметил другой пользователь.

Напомним, ранее нарколог Антон Масякин опроверг миф о неизлечимости женского алкоголизма, отметив, что раннее обращение за помощью и профессиональное лечение позволяют достичь наилучших результатов в борьбе с алкогольной зависимостью.