Максим Ликсутов: Обновление поездов на D4 планируем полностью завершить к 2025 году

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

По маршрутам первых двух Московских центральных диаметров в первый же год их работы начал курсировать обновленный подвижной состав. На сегодня он считается одним из самых молодых парков в Европе. Пассажиры на D1 и D2 ездят на современных ЭП2Д, «Иволгах» и поездах «Аэроэкспресс». Их оснастили всем необходимым для комфортных поездок по городу.

Теперь столичные власти вместе с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) готовятся к запуску движения на маршруте D4. Здесь постепенно меняют устаревшие составы на новые и современные. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, полностью обновить поезда на D4 планируется к 2025 году.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина постепенно обновляем подвижной состав и на будущих диаметрах, — отметил заммэра. - Этот процесс требует времени. Но мы планируем заменить поезда так быстро, как сможем, чтобы поездки на новых линиях МЦД стали еще комфортнее и соответствовали высоким стандартам Московского транспорта».

После открытия четвертого диаметра на участке от Апрелевки до Железнодорожной запустят составы в смешанном режиме. Это диаметральные современные ЭП2Д, а также привычные бело-серые и красно-серые ЭД4М. Они будут ходить не только по маршрутам дальнего пригорода, но и заезжать в границы диаметра. Маршруты ЭД4М продлили, чтобы обеспечить минимальный интервал движения в часы пик.