«Бабуля была нарасхват»: певица Слава вспомнила своих звездных ухажеров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Слава (Анастасия Сланевская) после тяжелого разрыва с миллионером Анатолием Данилицким, с которым она прожила 18 лет в гражданском браке, ударилась в воспоминания. Артистка рассказала, что знакома с большим количеством голливудских звезд, а с некоторыми из них даже достаточно близко.

Так, Слава вспомнила благотворительный вечер в Лондоне. Тогда, по словам артистки, за ней ухаживали сразу двое знаменитостей.

«Ко мне даже как-то на вечеринке, был благотворительный вечер в Лондоне, приставал даже Орландо Блум и Саймон, это солист группы Duran Duran. Ой, бабуля была нарасхват! Ну просто невозможно!» - поделилась воспоминаниями певица в своих соцсетях.

В то же время Слава философски заметила, что жить прошлым нельзя и добавила, что «сейчас бабуля тоже нарасхват». Однако имена нынешних ухажеров певица предпочла оставить в тайне.

С бывшим генеральным директором Национальной резервной корпорации Анатолием Данилицким Слава познакомилась еще на заре своей карьеры в шоу-бизнесе. Ради Славы Данилицкий расстался с женой и переехал к молодой избраннице, которая была на 28 лет его младше. В декабре 2011 года у гражданских супругов родилась общая дочь Антонина.

В декабре прошлого года Слава сообщила о расставании с Данилицким. Тогда она отметила, что находится в полном раздрае из-за разрыва.