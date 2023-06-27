Сотрудникам Госдепа приказали не обсуждать мятеж ЧВК «Вагнер»: причина запрета просочилась в СМИ

Axios: Блинкен запретил Госдепу комментировать мятеж ЧВК «Вагнер» Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен запретил сотрудникам Госдепартамента комментировать вооруженный мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», разослав телеграмму работникам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

Как передает источник, госсекретарь США запретил обсуждать обстановку в России, а в качестве ответа на вопрос о происходящем в РФ необходимо было отвечать, что Вашингтон следит за ситуацией. В послании говорилось о том, что за ходом событий наблюдают непосредственно Блинкен и его ближайшее окружение.

По словам одного из сотрудников, который получил такую телеграмму, у работников ведомства сложилось впечатление, что Вашингтон намерен гарантировать, что ни один из дипломатов не скажет ничего, указывающего на причастность США к происходящему в России.

Другой источник портала заявил, что госсекретарь США и другие чиновники собирались дождаться более полной картины развития ситуации, прежде чем что-либо комментировать.

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