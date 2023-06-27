ФСБ задержала в Красноярске группу, незаконно обналичившую полмиллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Красноярске четырех человек, которые незаконно обналичили более 526 млн рублей. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

«Управлением ФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность членов организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица», — сказано в сообщении ФСБ РФ.

По данным ведомства, четверо мужчин объединились и создали свыше 60 компаний-однодневок. Затем, используя поддельные платежные поручения, они обналичили через эти фирмы более 526 млн рублей.

Следователи завели уголовные дела по статьям о неправомерном обороте средств и о незаконном образовании юридического лица.

Недавно суд в Ижевске избрал меру пресечения преступной группе из восьми человек. Обвиняемые находили в Удмуртии подставных лиц – всего их было более 80 – и регистрировали на них организации. На банковские счета по фиктивным основаниям переводились деньги заказчиков. Потом суммы обналичивались. Всего было выведено из легального оборота более 1 млрд рублей.