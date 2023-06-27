CNN: Запад отговаривал Украину от ударов по России во время попытки мятежа Фото: REUTERS

Западные страны отговаривали Киев от использования попытки вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» для нанесения ударов по России. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на западных чиновников.

Как передает телеканал, украинские партнеры опасались, что Киев и западные страны выглядели бы как союзники Евгения Пригожина. Чиновник, чье имя не названо, заявил, что послание для Украины было направлено на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов.

«Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там, это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела», - заявил собеседник издания.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 23 июня, в отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье о призыве к мятежу. На следующий день, 24 июня, он принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко о прекращении передвижения частной военной компании, объявив, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении.