Умер Лью Палтер, актер из фильма «Титаник» Фото: кадр из фильма

В возрасте 94 лет ушел из жизни актер Лью Палтер, сыгравший магната универмага Исидора Штрауса в известном фильме «Титаник». Об это журналу The Hollywood reporter сообщила его дочь Кэтрин.

Как оказалось, артист умер еще 21 мая этого года в собственном доме в Лос-Анджелесе, а причиной его смерти стал рак легких.

Актер родился в Нью-Йорке в 1928 года. Кроме «Титаника» он также сыграл в таких фильмах, как «Блюз Хилл-стрит», «Первый понедельник октября», «Летающая монахиня», а также «Закон Лос-Анджелеса».

В «Титанике» же Лью Палтер вместе с актрисой Эльзой Рэйвен запомнились по сцене, где они, обнимаясь, лежали на кровати в каюте, когда вода уже ворвалась внутрь корабля, а квартет начал исполнять гимн.

Кроме того, Лью Палтер преподавал актерское мастерство и до выхода на пенсию в 2013 году был директором в школе Санта-Клариты. Он проводил и частные семинары, а среди его учеников были Дон Чидл, Эд Харрис и Сесили Стронг.