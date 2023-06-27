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НовостиПроисшествия27 июня 2023 7:32

Сгоревшие останки человека нашли под Санкт-Петербургом

«Известия»: Сгоревшие останки человека нашли под Санкт-Петербургом
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сгоревшие останки человека нашли под Санкт-Петербургом

Сгоревшие останки человека нашли под Санкт-Петербургом

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ленинградской области местный житель обнаружил в лесу горящий пакет с человеческой головой, сообщил 78.ru источник в силовых структурах.

Как передает издание, во время прогулки рядом с деревней Дранишники мужчина нашел тлеющий полиэтиленовый пакет. Он попытался потушить его, однако в этот момент из него выкатилась человеческая голова. На место вызвали полицейских, которые нашли другие останки.

В настоящее время части тела направили в морг Токсовской межрайонной больницы, где медикам предстоит выяснить причину смерти.

Напомним, в середине июня в частном секторе деревни Камышинка Челябинской области во время проведения строительных работ нашли человеческий скелет.

Ранее в Москве в сортировочном отсеке обнаружили секретированные останки человека. Кроме того, 10 апреля человеческий череп обнаружили таможенники в аэропорту Внуково. Их выявили с помощью рентгеновской установки, после чего передали сотрудникам полиции для дальнейших следственных действий.