Три школьницы жестоко избили сверстницу на парковке ТЦ в Екатеринбурге

Видео избиения школьницы в Екатеринбурге проверит полиция Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания школьниц жестоко избила свою сверстницу в Екатеринбурге. Инцидент произошел на парковке одного из торговых центров и попал на видео.

На кадрах видно, как одна из них повалила девочку на землю и бьет ее по голове. Затем, к ней подбегают еще две школьницы и наносят удары своей сверстнице ногами. На видео слышно, как подростки смеются. Так подростки решили наказать школьницу за то, что она распылила перцовый баллончик в лицо одной из девочек.

По информации полиции, драка произошла еще в конце марта, однако в правоохранительные органы никто не обращался. Теперь сотрудники полиции начали проверку из-за появления видео в социальных сетях.

В апреле стало известно, что во Владивостоке ученица одной из школ повредила позвоночник своей одноклассницы. На драку пришла посмотреть толпа зевак, кто-то из них залил в социальные сети видео, на котором видно, как девочку в белой кофте бьет ногами по голове и таскает за волосы ее ровесница.

Ранее также сообщалось, что новосибирского школьника привезли в больницу с дробью в голове. Предположительно, ребенок выпивал и попал в драку. Полиция выяснит подробности инцидента и привлечет к административной ответственности родителей школьника.