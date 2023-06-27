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НовостиПолитика27 июня 2023 7:48

Белый дом назвал причину медленного наступления ВСУ

Белый дом объяснил медленное наступление Киева крепкой обороной ВС России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Белый дом объяснил медленное наступление Киева крепкой обороной ВС России

Белый дом объяснил медленное наступление Киева крепкой обороной ВС России

Фото: REUTERS

Медленное наступление Вооруженных сил Украины связано с тем, что российская армия на протяжении длительного времени создавала оборонительных линий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.

«Любой студент, изучающий военную историю, знает, что оборона – это более сильная форма конфликта, поэтому украинцы натыкаются на российскую оборону. И это, по словам самого президента Зеленского, по его собственному анализу, немного их замедляет», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил представитель Белого дома, российские войска активно укрепляли свои оборонительные линии, и на некоторых участках они имеют три уровня защиты, растянувшись на значительные расстояния. По словам Кирби, Вооруженные силы России заблаговременно знали о планах Киева по настпулению, поэтому приняли меры для укрепления обороны.

Как писал сайт KP.RU, накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают попытки наступатения на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.

Напомним, ранее издание The New York Times писало о том, что наступление ВСУ не принесло никаких быстрых прорывов российской линии обороны и идет медленно.