Белый дом назвал причину медленного наступления ВСУ

Белый дом объяснил медленное наступление Киева крепкой обороной ВС России Фото: REUTERS

Медленное наступление Вооруженных сил Украины связано с тем, что российская армия на протяжении длительного времени создавала оборонительных линий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.

«Любой студент, изучающий военную историю, знает, что оборона – это более сильная форма конфликта, поэтому украинцы натыкаются на российскую оборону. И это, по словам самого президента Зеленского, по его собственному анализу, немного их замедляет», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил представитель Белого дома, российские войска активно укрепляли свои оборонительные линии, и на некоторых участках они имеют три уровня защиты, растянувшись на значительные расстояния. По словам Кирби, Вооруженные силы России заблаговременно знали о планах Киева по настпулению, поэтому приняли меры для укрепления обороны.

Как писал сайт KP.RU, накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают попытки наступатения на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.

Напомним, ранее издание The New York Times писало о том, что наступление ВСУ не принесло никаких быстрых прорывов российской линии обороны и идет медленно.