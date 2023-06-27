Михаил Дегтярев: «Свиноводческий комплекс сможет выпускать около шести тысяч тонн свинины в год»

Правительство региона всесторонне поддерживает местных производителей. Фото: правительство Хабаровского края

Дальний Восток традиционно остается макрорегионом, который пока не способен полноценно обеспечивать себя продуктами питания. Поэтому власти Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым оказывают поддержку местным сельхозтоваропроизводителям. На днях глава региона отправился в Хабаровский район, где оценил потенциал сельхозпредприятий муниципалитета.

Первой точкой в ходе поездки стал свинокомплекс «СКИФАГРО-ДВ» с ежегодной мощностью производства до 70 тысяч голов. Запуск поголовья откладывался из-за африканской чумы свиней, но сейчас сроки установлены на начало 2024 года.

- Свиноводческий комплекс – крупнейший в Хабаровском крае и один из самых больших на Дальнем Востоке. При его строительстве использовались самые современные материалы и технологии, установлено новейшее оборудование. Здесь создано 190 рабочих мест, коллектив собран из местных жителей и приглашенных специалистов из других регионов. При стопроцентной загрузке предприятие будет выпускать около шести тысяч тонн свинины ежегодно, - заявил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Предприятие входит в число резидентов ТОР и, благодаря преференциям, получило 57 миллионов рублей на приобретение техники, мелиорацию и развитие растениеводства. Когда комплекс заработает в полную силу, свинина будет поставляться, в том числе, на мясоперерабатывающее предприятие ГК «СКИФ» и распространится, таким образом, по всему Дальнему Востоку.

Далее губернатор осмотрел козоводческую ферму в селе Мичуринское. Здесь предпринимательница Ирина Голубева уже несколько лет разводит дойных коз. С помощью своих средств и грантовой поддержки, деятельность развилась до оснащенного помещения, где содержатся до 400 голов. В прошлом году Ирина Голубева хотела повторно заявиться на субсидию, но закон позволяет сделать это только через 18 месяцев после полного освоения средств предыдущей поддержки. Тогда фермер обратилась с просьбой к губернатору, который поручил министерству сельского хозяйства внести коррективы в нормативно-правовую базу.

- Козоводческая ферма Ирины Голубевой - малое предприятие, выпускающее продукцию под торговой маркой «Свое». С Ириной Александровной я познакомился на личном прием граждан в прошлом году, когда она обратилась ко мне с просьбой поддержать ее идеи по развитию козоводства. Фермер успела выиграть еще один грант, и в этом году будет запущен еще один козлятник, который увеличит стадо до 800 голов. Кроме того, хозяйство производит собственные кормовые культуры, и это мы тоже полностью поддерживаем, - рассказал губернатор.

Недавно кооператив «Свое» выиграл в еще одном конкурсе, по итогам которого получит около 14 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство модульного цеха по производству и переработке кормов. Еще один проект предпринимательницы предполагает развитие агротуризма, и здесь Михаил Дегтярев также пообещал оказать необходимую поддержку.