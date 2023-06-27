Минтруд России предложил ввести единую анкету при трудоустройстве на госслужбу Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство труда и социальной защиты предложило ввести единую анкету для государственных и муниципальных служащих.

Как пишет РБК, Минтруд разработал соответствующий законопроект, в котором предусматривается, что кадровые службы ведомств смогут запрашивать сведения по конкретному сотруднику в профильных госструктурах и прочих организациях. Документ также предполагает возможность расторжения контракта в случае предоставления чиновниками ложных сведений, подтверждающих соблюдение «ограничений, запретов и требований», нарушение которых препятствует замещению должности.

Из законопроекта следует, что «единая форма анкеты обеспечит общий стандарт данных о гражданине, упростит взаимодействие с иными информационными системами для оперативной проверки». Как полагают в Минтруде, документ позволит обеспечить цифровизацию кадровой работы в государственных и муниципальных органах.

Напомним, с 1 марта 2023 в России перестали публиковаться декларации о доходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации. Сайт KP.RU разбирался, зачем парламентариев освободили от публикации деклараций о доходах.