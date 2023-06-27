ФСБ прекратила уголовное дело по факту попытки вооруженного мятежа в России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России прекратила уголовное дело о попытке вооруженного мятежа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Фото: REUTERS

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России прекратила уголовное дело о попытке вооруженного мятежа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в рамках следствия по делу было установлено, что участники данных событий прекратили действия, которые были направлены на попытку совершения мятежа.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления», - сказано в заявлении ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело было прекращено 27 июня 2023 года.

Вечером 24 июня стало известно, что после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера по деэскалации ситуации в России, после чего колонны ЧВК «Вагнер» развернулись в обратном направлении.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело по факту попытки вооруженного мятежа будет прекращено, а Пригожин уйдет в Белоруссию.

Президент России Владимир Путин в своем обращении из Кремля 26 июня 2023 года поблагодарил бойцов группы ЧВК "Вагнер", которые не приняли участие в попытке военного мятежа в РФ. По словам российского лидера, бойцы смогут продолжить службу России по контракту, вернуться к родным или же уйти в Белоруссию.