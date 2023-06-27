Полковник США Макгрегор: российские войска освободят всю Восточную Украину Фото: Александр КОЦ

Бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что российская армия полностью освободит Восточную Украину. Таким мнением он поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, президент России Владимир Путин сможет с помощью Вооруженных сил РФ взять под контроль все восточные территории Украины. Более того, полковник считает, что при отсутствии ответа со стороны Киева или западных страны российские войска смогут продвинуться еще дальше на запад.

«Мы можем ожидать гораздо более интенсивное и решительное наступление, такого мы еще не видели», - резюмировал Макгрегор.

Недавно врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили и на данный момент полностью контролируют укрепрайон «Зверинец», который находится на Марьинском направлении.

Ранее российский лидер заявил, что все попытки украинского наступления провалились. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что после проведения активных боевых действий в течении 16 дней противник понес существенные потери.