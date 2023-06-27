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НовостиПолитика27 июня 2023 8:39

Илон Маск: слова сенатора Грэма об убийстве русских - безумие и жестокость

В конце мая Грэм заявил, что США никогда еще не тратили так удачно деньги, поскольку из-за этого умирают россияне
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Илон Маск: слова сенатора Грэма об убийстве русских - безумие и жестокость

Илон Маск: слова сенатора Грэма об убийстве русских - безумие и жестокость

Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал слова сенатора США Линдси Грэма об убийстве русских. Он заявил, что подобные слова являются жестокостью и безумием с его стороны.

"Было безумием и жестокостью со стороны Грэма сказать такие слова", - написал Маск в своем Twitter, отвечая на пост предпринимателя Дэвида Сакса. В посте он комментировал видео с празднующей молодежью и вспомнил о словах американского сенатора.

Напомним, в конце мая 2023 года на подведомственных интернет-ресурсах президента Украины Владимира Зеленского появилась видеозапись встречи с сенатором Грэмом. Последний на ней заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих расходов "умирают россияне". Тогда российский посол в США Анатолий Антонов определил высказывание Грэма как преступное и квалифицировал как призыв к терроризму.