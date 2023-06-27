Лукашенко заявил о ежедневных провокациях на границах Белоруссии и стран НАТО Фото: REUTERS

Пограничная служба Белоруссии почти каждый день фиксируют провокации на границе страны с государствами НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств.

«Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации на государственной границе», – сказал он

Как отметил глава государства, страны НАТО подбрасывают на границы трупы и запускают на территорию Белоруссии беспилотные летательные аппараты. Вместе с тем, продолжается возведение стен и заграждений на границе, а также минирование границы со стороны Украины.

Напомним, в середине июня Лукашенко отмечал, что границы Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой следует закрыть, поскольку никто не гарантирует, что с Запада нет угрозы.