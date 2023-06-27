В Госдуме призвали разоблачить фейки о «разбежавшихся» во время мятежа чиновниках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько, попросив его представить списки российских чиновников и бизнесменов, которые выехали за пределы России в минувшую субботу, 24 июня.

Как считает парламентарий, таким способом можно будет опровергнуть слух о том, что во время попытки вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер» представители элиты якобы «разбежались».

«Нужно прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа чиновниках», - заявил депутат, уточнив, что в субботу, 24 июня, некоторые СМИ писали о вылетевших из Москвы госслужащих и бизнесменах.

По его словам, такая информация «может распространяться разведкой западных стран» для того, «чтобы разрушать доверие к российской власти».

Ранее сайт KP.RU рассказывал, почему события, произошедшие в субботу, 24 июня, напротив, укрепили Россию.