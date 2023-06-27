Татьяна Буланова опровергла слухи о третьей беременности Фото: Олег ЗОЛОТО

Российская певица Татьяна Буланова в 2023 году вышла замуж в третий раз, избранником звезды стал Валерий Руднев. Сразу после этого артистку заподозрили в беременности. Буланова поделилась эмоциями от прошедшего торжества и прокомментировала слухи.

По словам Татьяны, ее приятно удивил ажиотаж вокруг свадьбы, она рада, что люди до сих пор обсуждают церемонию. На тему слухов о беременности Татьяна также не стала отмалчиваться.

"Нет, это неправда. Выдумка абсолютная. Я не беременна", - заявила Буланова mk.ru.

Кроме того, артистка рассказала, что ее платье стоимостью более 150 тысяч рублей сейчас висит в шкафу. Татьяна попросту не знает, что с ним делать.

"У меня же нет своего музея. И в ближайшее время открывать не планирую. Поэтому пока свадебное платье будет продолжать висеть в шкафу. Я знаю, что его активно обсуждают и критикуют. Главное, что мне нравится", - заявила Татьяна.

Напомним, Татьяне Булановой в 2023 году исполнилось 54 года. Ко дню рождения Татьяны Булановой ее старший сын рассказывал "Комсомолке" о детстве со звездными родителями, их разводе и новой любви матери.