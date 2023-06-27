Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире27 июня 2023 9:13

ООН обвинила Украину в пытках десятков задержанных в скрытых изоляторах

Организация зарегистрировала рост нарушений закона украинскими силовиками
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ООН обвинила Украину в пытках десятков задержанных в скрытых изоляторах

ООН обвинила Украину в пытках десятков задержанных в скрытых изоляторах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций (ООН) зарегистрировала значительный рост нарушений закона силовиками на Украине, которые причастны к пыткам задержанных в срытых изоляторах. Об этом сказано в отчете Управления верховного комиссара по правам человека.

Как сообщается в отчете, пыткам в скрытых украинских изоляторах подверглись десятки задержанных. Отмечается также, в тюрьму заключали и мирных жителей, которые занимались гуманитарной помощью на территории, подконтрольной России.

Уточняется, что из опрошенных задержанных, которые были связаны с украинским конфликтом, 34 мужчины и девять женщин «предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями».

Напомним, накануне Управление ООН по наркотикам и преступности представило доклад, в котором говорилось, что украинский конфликт изменил традиционные маршруты доставки тяжелых наркотиков.