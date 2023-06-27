ООН обвинила Украину в пытках десятков задержанных в скрытых изоляторах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций (ООН) зарегистрировала значительный рост нарушений закона силовиками на Украине, которые причастны к пыткам задержанных в срытых изоляторах. Об этом сказано в отчете Управления верховного комиссара по правам человека.

Как сообщается в отчете, пыткам в скрытых украинских изоляторах подверглись десятки задержанных. Отмечается также, в тюрьму заключали и мирных жителей, которые занимались гуманитарной помощью на территории, подконтрольной России.

Уточняется, что из опрошенных задержанных, которые были связаны с украинским конфликтом, 34 мужчины и девять женщин «предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями».

Напомним, накануне Управление ООН по наркотикам и преступности представило доклад, в котором говорилось, что украинский конфликт изменил традиционные маршруты доставки тяжелых наркотиков.