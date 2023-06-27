В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей Фото: Александр ЗИНЧЕНКО

В Государственную думу внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол автомобилей, депутат нижней палаты парламента от ЛДПР Ярослав Нилов.

«На улице солнце, жара, духота. В плотном потоке кузов машины нагревается, солнечные лучи создают дополнительный дискомфорт в салоне. Отчасти спасает тонировка передних боковых стекол, однако нормы КоАП предусматривают штраф за несоответствие требованиям техрегламента. ЛДПР предлагает отменить его, оставив под запретом лишь тонирование лобового стекла», – написал он в Telegram.

Как писал сайт KP.RU, за тонировку в 2023 году штрафуют на 500 рублей. Он един для всех регионов России и для любого типа транспорта – будь то легковой автомобиль, автобус или грузовик.

Однако штрафа за тонировку можно избежать. Сотрудник ДПС может остановить тонированное авто, проверить его и выписать протокол, а водитель же вправе снять черную пленку на месте. Тогда полицейские должен вынести лишь предупреждение. Хотя могут и назначить штраф – на усмотрение сотрудника.