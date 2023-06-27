CNN: Трамп показывал сотрудникам документ с планами нападения на Иран Фото: REUTERS

Телеканал CNN сообщает о получении аудиозаписи, на которой можно услышать, как бывший президент США Дональд Трамп раскрывает сотрудникам секретные данные о плане нападения на Иран, показывая им конфиденциальный документ.

Как уточняет телеканал, были получены аудиозаписи встречи 2021 года в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Присутствовали люди, которые работали над мемуарами бывшего советника бывшего президента Марка Медоуза, а также два его сотрудника.

«Он сказал, что я хочу напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая кипа бумаг, эта только что появилась. Смотрите. Это был он. Они предоставили мне это - это не для протокола, но - они представили мне это. … Это было министерство обороны и он», - следует из аудиозаписи, где отмечается, что данные документы «очень конфиденциальны».

Кроме того, Трамп и его сотрудники шутили по поводу писем бывшего госсекретаря Хилари Клинтон, отмечая, что она «постоянно распечатывала их».

Напомним, нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности пойти на любые действия, включая военные, ради того, чтобы не допустить обладания Тегераном ядерным оружием. Вскоре состоялась атака дронов на военные объекты Ирана, за которой по некоторым версиям могут стоять США и Израиль.