РИА Новости: польские политики обвинили Россию в разгоне инфляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам прошлого года инфляция в Польше выросла почти в три раза. В экономических проблемах в стране власти винят Россию. Об этом во вторник, 27 июня, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в феврале этого года в Польше был зафиксирован рекордный за 26 лет показатель инфляции, она составила 18,4% год к году. Больше всего увеличилась стоимость топлива и продуктов.

Как отмечают РИА Новости, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что цены в стране зависят от «решений одного человека – Владимира Путина». Однако, по данным польских банков, причина высоких показателей инфляции в стране связана со щедрой бюджетной поддержкой компаний и населения в пандемию, узкими местами в цепочке поставок, а также с дефицитом кадров на рынке труда. Еще одной причиной разгона инфляции стало то, что ЦБ Польши очень поздно начал повышать ставки.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что высочайшая инфляция в Польше привела к тому, что цены на продукты питания значительно выросли. Так, например, сладкий перец подорожал вдвое за четыре года. Также очень сильно выросли в цене бананы, репчатый лук и картофель. В среднем цены на продукты в феврале этого года в стране выросли на 24%.

В свою очередь, по итогам мая этого года стало известно, что Россия стала единственной страной Европы, где зафиксирована продуктовая дефляция - снижение стоимости продуктов питания. Она составила 1,12%, что является своеобразным рекордом за последнее время.