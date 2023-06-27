Взрывы произошли в Сумах и Кременчуге 27 июня 2023 года Фото: REUTERS

На Украине в Сумах и Кременчуге произошли взрывы во вторник, 27 июня. До этого в некоторых регионах страны была объявлена воздушная тревога.

Как сообщает агентство УНИАН, сигнал воздушной тревоги 27 июня был слышен в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Напомним, 25 июня 2023 года серия взрывов произошла в Запорожье в ночь на 25 июня 2023 года. Об этом также сообщили украинские СМИ.

27 июня подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар химическими боеприпасами по позициям российских войск на Донецком направлении.

А российское Минобороны ранее сообщало об удар по сосредоточению на Украине вооружений , доставленных из стран Запада.