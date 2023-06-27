Суд признал законным пожизненный срок Тимуру Бекмансурову Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным высшую меру наказания Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете в сентябре 2021 года.

«Бекмансурову Тимуру Муратовичу окончательно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сказал судья Дмитрий Ходак.

Вместе с тем суд определил исключить из числа доказательств заключение одной из экспертиз, показания одного из свидетелей и один из протоколов осмотра.

Напомним, в сентябре 202 года студент Тимур Бекмансуров расстрелял в Пермском госуниверситете шесть человек, еще 43 пострадавших получили травмы и ранения. К своему жестокому нападению первокурсник начал готовиться еще будучи школьником.

Университетский водитель и охранник корпуса, оказавшиеся поблизости в ходе происшествия, стали помогать ребятам. Увидев это, Бекмансуров девять раз выстрелил из окна по ним, ранив обоих взрослых. По студентам не попал, но многие из них были ранены при падении. Несколько человек остались инвалидами и до сих пор могут передвигаться только в колясках.