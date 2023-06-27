Песков сообщил о закрытой встрече Путина с руководителями российских СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 июня 2023 года анонсировал мероприятие с президентом Владимиром Путиным. Глава государства вечером пообщается с руководителями российских средств массовой информации.

"Путин 27 июня вечером пообщается с руководителями российских СМИ", - сообщил Песков.

Стоит отметить, что это не единственное мероприятие 27 июня с участием российского лидера. Владимир Путин также планирует встретиться с военнослужащими и силовиками, которые обеспечивали порядок во время попытки мятежа. В ходе встречи президент намерен обратиться к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО.

Сутками ранее, вечером 26 июня Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств. В нем приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев и глава администрации Кремля Антон Вайно.

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