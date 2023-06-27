Сергей Цивилев выдвинут кандидатом в губернаторы Кузбасса от «Единой России»

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«Единая Россия» выдвинула Сергея Цивилева кандидатом в губернаторы Кузбасса. Он также станет кандидатом в депутаты областного Законодательного собрания. Решение о выдвижении действующего главы области было принято на конференции регионального отделения партии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте единороссов.

«Пять лет назад мы все объединились для того, чтобы изменить Кузбасс. У жителей региона тогда созрел серьезный запрос на перемены. Эти пять лет мы плечом к плечу, не покладая рук, работали для нашего Кузбасса. Вместе с вами мы заложили прочный фундамент, в основе которого – человек. Теперь Кузбасс - регион, где абсолютно у каждого есть возможность реализовать свой потенциал в самых разных направлениях», - прокомментировал решение партии Сергей Цивилев.

Губернатор подчеркнул, что сейчас необходимо консолидироваться для выполнения задач, поставленных президентом Владимиров Путиным.

«Мы должны объединяться со всеми регионами Сибири – это наши друзья и партнеры, с которыми мы вместе развиваем нашу страну», - отметил Цивилев.