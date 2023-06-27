Песков заявил о выполнении обещаний, данных при урегулировании мятежа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об урегулировании ситуации с вооруженным мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, была проделана большая работа, а также «проявлена воля» российского лидера, чтобы не допустить худшего сценария.

«Речь идет о достаточно печальном и весьма экстраординарном событии. Была проделана огромная работа целым рядом лиц. Еще раз повторяю, была проявлена воля президента, чтобы не допустить развитие событий по худшему сценарию», - заявил представитель Кремля.

Сегодня, 27 июня, стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) прекратила уголовное дело по факту попытки вооруженного мятежа в России, а Минобороны РФ сообщило, что ЧВК «Вагнер» готовится передать военному ведомству свою тяжелую технику.