Премьер Венгрии Орбан отказался считать Путина военным преступником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает президента России Владимира Путина военным преступником.

«О военных преступлениях можно говорить после боевых действий. Если вы хотите перемирия, а затем переговоров, мы должны убедить тех, кто является частью конфликта, сесть за стол переговоров. Пригласить к столу и сказать «Я тебя арестую» – не лучшая идея», – отметил он в интервью Bild.

Как отметил политик, Украину нельзя в полной мере назвать независимым государством, так как она существует за счет финансирования и поставок вооружений с Запада. Орбан также подчеркнул, что западным странам не удалось ни «поставить Россию на колени», ни добиться мира на Украине.

Как писал сайт KP.RU, 17 марта 2023 непризнаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС), расположенный в Гааге, выдал ордер на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

В заявлении суда говорится, что Путин и Львова-Белова якобы могут быть причастны к незаконной депортации и перемещения населения.