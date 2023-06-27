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НовостиПолитика27 июня 2023 10:14

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров России и Украины

Как уточнил представитель Кремля, переговорный процесс абсолютно исключается Киевом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров России и Украины

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров России и Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предпосылок для переговоров Москвы и Киева на данный момент не усматривается. Такое заявление в субботу, 27 июня, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса, еще раз можно повторить: в настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не усматривается», - заявил представитель Кремля.

Как уточнил Песков, переговорный процесс абсолютно исключается Киевом, а также странами коллективного Запада, поэтому предпосылок для этого нет.

Напомним, ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в прошлом году подписание мирного соглашения между Москвой и Киевом сорвалось из-за западных кураторов Украины. Как писал сайт KP.RU, он также отметил, что страны Запада намеренно пошли на срыв мирных переговоров.