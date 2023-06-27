Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили попытку вооруженного мятежа в РФ.

«В связи с событиями в России 24 июня Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку предпринятым российским руководством мерам по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, политик рассмотрели некоторые вопросы дальнейшего развития сотрудничества России и Саудовской Аравии. Путин также передал поздравления с праздником Курбан-байрам Хранителю двух святынь Королю Сальману и всему народу королевства, говорится в сообщении.

Напомним, вечером в пятницу, 23 июня, в отношении бизнесмена Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации мятежа. На следующий день он принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко о прекращении передвижения бойцов своей военной компании, заявив, что его колонны разворачиваются и отходят в обратном направлении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об урегулировании ситуации с вооруженным мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По его словам, договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются.