Путин: российские военные фактически предотвратили гражданскую войну Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая 27 июня 2023 года перед военнослужащими, сотрудниками силовых ведомств и спецслужб в Кремле, заявил о фактическом предотвращении гражданской войны в стране 24 июня.

«Вы фактически остановили Гражданскую войну, действовали чётко и слаженно», - обратился президент к собравшимся.

Ранее KP.RU приводил слова Путина о том, что мятеж был бы в любом случае подавлен, президент поблагодарил всё российское общество за консолидацию, выдержку и патриотизм, которые помогли не допустить в России страшных событий.

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