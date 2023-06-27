Скотт Риттер: ложь НАТО о скорой победе Украины приведет к уничтожению ВСУ Фото: REUTERS

Ложь НАТО о скорой победе ВСУ в ходе наступления лишь обрекла украинскую армию на провал. Такого мнения придерживается бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"НАТО обманула украинцев, поскольку они провели игру, которая дала украинцам ложное чувство надежды. Альянс добровольно послал этих солдат на смерть", - заявил эксперт журналисту Ричарду Медхерсту на его Youtube-канале.

Также по словам Риттера, альянс настоял на том, что долгожданное наступление ВСУ обернется победой Украины, показав компьютерную симуляцию подобного сценария.

"У украинцев шансов нет. Все закончится стратегическим поражением не только для Украины, но и для ее спонсоров из НАТО", - заключил Риттер.

Ранее бывший разведчик назвал неизбежной победу России в конфликте в Украиной. Победа России в украинском конфликте является неизбежной. Такое мнение он высказал в эфире канала U.S. Tour of Duty, упомянув, что конфликт является назвав конфликт "экзистенциальным".

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