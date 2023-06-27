Путин заявил, что погибшие 24 июня летчики с честью выполнили свой долг

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, в ходе своего выступления перед силовиками и военными, которые обеспечивали порядок во время попытки проведения мятежа, заявил, что погибшие в тот день летчики с честью выполнили свой долг.

«Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», - подчеркнул глава государства.

Сайт KP.RU анонсировал встречу российского лидера с военнослужащими и силовиками, которые обеспечивали порядок во время попытки мятежа. В ней принимает участие более 2,5 тыс. военных, правоохранителей и представителей других силовых структур.

Ранее президент России в своем обращении к народу уже отмечал, что мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли страну от трагических разрушительных последствий.

Новость дополняется

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всё из-за денег»: Дмитрий Пучков раскрыл причину военного мятежа Пригожина (подробнее)