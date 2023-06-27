Путин призвал почтить минутой молчания память погибших 24 июня летчиков

Президент России Владимир Путин в своем обращении к военнослужащим попросил почтить минутой молчания память летчиков, погибших в минувшую субботу, 24 июня. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в своем обращении к военнослужащим попросил почтить минутой молчания память летчиков, погибших в минувшую субботу, 24 июня.

При этом глава государства подчеркнул, что быстрая и четкая работа российских силовых во время попытки вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» помогла не допустить жертв среди мирных граждан.

«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ, и свой воинский долг», - заявил российский лидер, попросив «почтить их память минутой молчания».

Как сообщал сайт KP.RU, российский лидер во вторник, 26 июня, в Кремле обращается к подразделениям Минобороны РФ, Министерству внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Федеральной службе охраны (ФСО), которые обеспечивали порядок во время попытки вооруженного мятежа. Сообщалось, что во встрече принимают участие свыше 2,5 тысячи представителей силовых структур.

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